Kompromitacja Scheuring-Wielgus. "Nie dotarło do mnie, nie wiem"

Robert Biedroń, Grzegorz Śmiszek i Joanna Scheuring-Wielgus – ci politycy Lewicy uzyskali mandaty europosłów podczas niedzielnych wyborów do PE. Do ostatniej chwili ważyły się losy wiceminister kultury, jednak ostatecznie posłanka zdobyła miejsce w PE.

Scheuring-Wielgus była gościem RMF FM. Dziennikarz chciał porozmawiać z przyszłą europoseł nt. "dyrektywy budynkowej". – Dyrektywa budynkowa stała się... – rozpoczął. – Matko, nic nie wiem na temat tej dyrektywy – przyznała.

– Całe bazarki o dyrektywie budynkowej gadały – zauważył prowadzący. – Zupełnie nic nie wiem na ten temat, nic – odparła wiceminister kultury. – Konfederacja straszyła dyrektywą budynkową małe dzieci. Pani nic nie wie o dyrektywie budynkowej? – nie dowierzał dziennikarz. Scheuring-Wielgus wskazała, że nie wie nic.

– Mówimy o jednej z dyrektyw Zielonego Ładu? Jeżeli chodzi o Zielony Ład, ja o tym mówiłam w kampanii wyborczej. Trzeba wrócić do idei, dlaczego w ogóle Zielony Ład powstał... – próbowała wybrnąć z impasu.

"U mnie tego nie było"

– Ale ja serio pytam. Naprawdę pani nie wie, od kiedy te założenia? – nie odpuszczał prowadzący. – Nie panie redaktorze, naprawdę nie wiem. Nie wiem wszystkiego. Do mnie to nie dotarło. U mnie nie było to tematem rozmów – stwierdziła poseł Lewicy.

– Nie tylko dlatego, że Konfederacja zrobiła sobie z tego "pałę" do straszenia. Z PiS-em czy bez, z Konfederacją czy bez, ludzi to interesuje i boją się tego w Polsce, w Niemczech, we Francji tak samo – kontynuował dziennikarz. – To niesamowite, że posłanka Lewicy nie odpowiada na pytanie o dyrektywę budynkową... – dodał.

– Nie, nie odpowiada. Odpowiadam, że to do mnie nie dotarło. Nie będę mówiła, że się na czymś znam albo że słyszałam, bo nie słyszałam – broniła się Joanna Scheuring-Wielgus.

– ETS 2 też nie. W czasie kampanii wyborczej w Wielkopolsce rozmawialiśmy na zupełnie inne tematy. W Wielkopolsce grał temat bezpieczeństwa najbardziej. I rozmawialiśmy o bezpieczeństwie granic – podsumowała.

