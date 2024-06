Śmierć polskiego żołnierza. Szef NATO zabrał głos

Szef NATO bierze udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki w Rydze. W stolicy Łotwy zebrali się liderzy krajów położonych na wschodniej granicy NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jens Stoltenberg zabrał głos w sprawie śmierci polskiego żołnierza na granicy z Białorusią.

– Chcę przekazać kondolencje najbliższym żołnierza, który zmarł na granicy polsko-białoruskiej. (...) Widzimy różne próby sabotażu, ataków cybernetycznych, a ważniejsze jest to, abyśmy byli zjednoczeni i nie dali się zastraszyć – powiedział Stoltenberg.

Śmierć polskiego żołnierza

W zeszłym tygodniu zmarł szeregowy Mateusz Sitek z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, który podczas służby na granicy z Białorusią został ugodzony nożem przez jednego z tzw. migrantów forsujących zaporę. Polski żołnierz, ciężko ranny w klatkę piersiową, przegrał walkę o życie po kilku dniach spędzonych w szpitalu.

Do ataku na polskiego żołnierza doszło 28 maja nad ranem na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Sprawa wywołała poruszenie w całym kraju.

W poniedziałek prokuratura poinformowała, że zmienia kierunek śledztwa w sprawie polskiego żołnierza. Postępowanie będzie dotyczyło zabójstwa, a nie jego usiłowania.

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", organy ścigania znają wizerunek mężczyzny, który zaatakował nożem polskiego żołnierza.

Moment ataku na 21-letniego szeregowego Mateusza Sitka, który został raniony nożem przymocowanym do kija, kiedy zbliżył się do zapory, by załatać w niej wyrwę, utrwaliły kamery Straży Granicznej umieszczone na masztach" – czytamy.

Na nagraniu widać sprawcę, chociaż zdjęcie jest niewyraźne. Po poddaniu specjalistycznej obróbce okaże się, na ile uda się wyostrzyć obraz jego twarzy – zaznacza dziennik.

