"Tego czasu nie da się nadrobić". Broniarz uderza w Nowacką

O swoich zastrzeżeniach do obecnej władzy Sławomir Broniarz mówił w porannej rozmowie RMF FM. Jednym z poruszonych wątków było dzisiejsze spotkanie kierownictwa ZNP z minister edukacji Barbarą Nowacką. To pierwsze takie spotkanie odkąd polityk Lewicy objęła kierownictwo nad tym resortem.

Pierwsze spotkanie Nowackiej z ZNP. "Długo zwlekała"

– Rzeczywiście pół roku to jest długi czas. Nie wiemy, dlaczego pani minister aż tak długo zwlekała z pierwszym spotkaniem. Pani minister tłumaczyła to szeregiem działań, które podejmowała w resorcie – powiedział Broniarz.

Według niego, nie ulega jednak wątpliwości, że to jest zdecydowanie za długi czas, którego nie da się nadrobić.

Broniarz: Dzisiejszy model zakłada, że wisimy u klamki polityków

Prezes ZNP ma również żal, że do tej pory Sejm nie przyjął obywatelskiej inicjatywy, która pozwoliłaby na odpolitycznienie systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

To właśnie pensje nauczycieli mają być jednym z głównych tematów dzisiejszego spotkania z szefową MEN. ZNP chce również rozmawiać o warunkach pracy.

– Dzisiejszy model zakłada, że wisimy u klamki polityków i jesteśmy zależni od polityków. Gdyby parlament przyjął inicjatywę obywatelską, ta ustawa była dwukrotnie czytana. To istotna kwestia, by odpolitycznić system wynagradzania nauczycieli i powiązać to z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju – zauważył Broniarz.

Gość RMF FM przypomniał o składanej przez rządzących deklaracji zakładającej średni wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1500 zł. – Tego nie osiągnęliśmy. Wracamy dzisiaj do protokołu rozbieżności. My mamy swoje propozycje jak ten cel rozwiązać – oświadczył.

Według prezesa ZNP, że obecny poziom wynagradzania nauczycieli będzie powodował dalsze perturbacje związane z rynkiem pracy, z pozyskiwaniem młodych nauczycieli. – W Kuratorium oświaty mamy kilkanaście tysięcy wakatów – to miejsca czekające na nauczycieli – powiedział Broniarz.

Czytaj też:

"Wątpliwości konstytucyjne". RPO reaguje na pomysł NowackiejCzytaj też:

Walka z religią w szkołach. Nowacka ogłosiła kolejny krokCzytaj też:

Kolejna zmiana w szkołach. Będzie nowy przedmiot