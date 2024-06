Uwiecznieni w kadrze

Ona (92 lata) zasłynęła przede wszystkim rolą w melodramacie „Kobieta i mężczyzna”. Kto by pomyślał, iż polski dystrybutor będzie lepiej wychowany niż francuski reżyser i scenarzysta? Oryginalny tytuł brzmi przecież w dosłownej translacji „Mężczyzna i kobieta" – "Un homme et une femme". Flagowe działo reżysera Claude’a Leloucha przyniosło artystce nominację oscarowa. Bardzo rzadko spotyka to wykonawców występujących w filmach nieanglojęzycznych. Co ciekawe w castingu pokonała uznane gwiazdy francuskiego kina: Romy Schneider i Annie Girardot.