"Potężny cios w bezpieczeństwo Polski". Mocny wpis Morawieckiego

Telewizja Republika ujawniła dokumenty, według których do 2028 roku resort obrony chce zredukować finansowanie dla Wojska Polskiego aż o 25 proc. Przeciwko takim planom zaprotestował szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

Ujawnione plany MON wywołały ostrą reakcję posłów opozycji. Tymczasem resort dementuje doniesienia stacji określając je jako "kłamliwe", a ich źródło jako "niejasne". Zasugerowało także, że za całą sytuacją może stać Rosja.

Morawiecki: Potężny cios w bezpieczeństwo

Głos w sprawie zabrał także były premier Mateusz Morawiecki. Polityk dosadnie skomentował doniesienia, pisząc na swoim profilu na Facebooku, że "miał być plus, a znów jest minus", w ten sposób określając podejście obecnego rządu do uprawiania polityk.

"Nie ma silnego państwa bez mocnej armii. Dzięki naprawie finansów publicznych mieliśmy środki na przeprowadzenie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu 4 procent PKB na wojsko. I taką decyzję mój rząd zrealizował" – wskazał Morawiecki. Były szef rządu dodał, że zagrożone mają być zakupy nowoczesnego uzbrojenia oraz zapowiadana przez Donalda Tuska"Tarcza Wschód".

Dementi ze strony MON Morawiecki określił jako "odwracanie kota ogonem", ponieważ, jak napisał, "każdy, kto ma odrobinę dobrej woli widział dokumenty w Internecie.

"Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać potężny cios w bezpieczeństwo Polski. To działanie godzące w polską rację stanu i skrajne lekceważenie naszego wspólnego bezpieczeństwa i przyszłości. To skandal i absurd" – stwierdził polityk PiS.

Morawiecki wezwał rząd Donalda Tuska do kontynuowania działań podjętych przez Zjednoczoną Prawicę. Chodzi przede wszystkim o wzrost produkcji amunicji oraz poprawę wyposażenia żołnierzy.

"To są fundamentalne sprawy, których skuteczna realizacja jest niezbędna, by Polska była bezpieczna. Polacy oczekują wyjaśnień. Natychmiast" – zakończył swój wpis polityk PiS.

