"Skandaliczny systemowy błąd". Wipler grzmi: Będę żądał wyjaśnień od ministerstwa

We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjnej opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc., a prawo do poprawki ma 14,5 proc.

W opublikowanych danych uwagę zwróciły zastanawiające wyniki części maturzystów z języka polskiego oraz matematyki. 10 proc. uczniów, którzy zdawali rozszerzoną matematykę i 18 proc. zdających rozszerzony język polski dostało zero punktów. Co prawda, każdego roku pewien odsetek zdających nie otrzymuje nawet jednego punktu z egzaminu, do którego podeszło, jednak tak wysoki odsetek wzbudził zainteresowanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Poseł zapowiada interwencję

Podejrzenia, co do nieprawidłowości w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych ma także poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Polityk zapowiedział interwencję w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jego zdaniem, tak wysoki odsetek matur z zerową punktacją to "ewidentny, skandaliczny systemowy błąd".

"«10 tys. zer to pedagogiczne przestępstwo, edukacyjny bandytyzm, zwykła nikczemność»” – w pełni się z tym twierdzeniem zgadzam. Moja córka napisała tę maturę wyraźnie powyżej średniej ogólnopolskiej, ale wiem co przeżywają jej koleżanki i koledzy. To niezasłużony dramat. Będę żądał wyjaśnień w tej sprawie @MEN_GOVPL Chyba nie uważacie, że wszystko poszło po waszej stronie ok?" – napisał Wipler na swoim koncie w serwisie X.

twitter

Wyniki matur

Średni wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przez tegorocznych absolwentów wyniósł 61 proc. (wśród absolwentów liceów – 65 proc., wśród absolwentów techników – 56 proc.). Średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym to 63 proc. (wśród absolwentów liceów – 68 proc., wśród absolwentów techników – 56 proc.). Natomiast średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym to 78 proc. (wśród absolwentów liceów – 83 proc., wśród absolwentów techników – 72 proc.).

Czytaj też:

Zmiany w Konfederacji. Mentzen i Wipler z nową funkcją w SejmieCzytaj też:

Wipler interweniuje ws. AWS. "Czy dostrzega pan zarysowany konflikt interesów?"