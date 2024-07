Giertych miota oskarżenia. Dostał celną ripostę

Przypomnijmy, że sąd odrzucił wniosek o areszt dla posła Marcina Romanowskiego. To najprawdopodobniej efekt stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Pierwotnie sąd miał zebrać się w środę rano, aby rozpatrzyć wniosek prokuratury o areszt dla polityka Suwerennej Polski. Ostatecznie, po przekazaniu przez adwokata stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, według którego Romanowskiego chroni immunitet, sąd zdecydował się zwołać pilne zebranie na godzinę 23.30 we wtorek, w trakcie którego odrzucił wniosek o zatrzymanie polityka. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla posła.

– Mamy do czynienia z rzeczą niebywałą. Polska jest jak Białoruś. Polska jest traktowana jak kraj Trzeciego Świata przez decyzje rządu Donalda Tuska – powiedział polityk Suwerennej Polski w rozmowie z dziennikarzami. Były wicmeinister sprawiedliwości zapowiedział m.in. skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "przez prokuratorów", którzy – jak mówił – "doskonale zdawali sobie sprawę" z faktu, że przysługuje mu immunitet. – To pozbawienie wolności było absolutnie bezprawne – ocenił.

Giertych atakuje prokuraturę, Lewandowski odpowiada

Szczególnie niezadowolony z decyzji sądu jest poseł Koalicji Obywatelskiej mec. Roman Giertych, który w serii wpisów w mediach społecznościowych zaatakował Prokuraturę Krajową. "Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą FS. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prok. Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo PK zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do RE. Kompromitacja PK" – czytamy w jednym z nich.

"Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej przed Państwem. Miesiąc tematu atakował PDT i mnie, a dzisiaj aktywny w lekceważeniu pisma RE. Okazuje się, że nie złożył wraz z kolegami wniosku o uchylenie immunitetu Romanowskiego w RE. Dziękujemy p. Dyrektorze!" – dodawał w kolejnym.

"Prokuratura musi zostać całkowicie oczyszczona. W Prokuraturze Krajowej zostawiono 90% prokuratorów Ziobry. W Prokuraturach Regionalnych jest podobnie. Potem są tego efekty. Dość cackania się!" – apelował Giertych. "Panie Mecensie, ale to byli prokuratorzy awansowani i specjalnie do zespołu wybrani przez Adama Bodnara. No chyba, że prokurator Korneluk to „ziobrysta”, ale nie wydaje mi się" – zauważył mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Marcina Romanowskiego.

W ten sam sposób sprawę skomentował dziennikarz "Wirtualnej Polski" Patryk Słowik. "Sprawę Funduszu Sprawiedliwości prowadzi przecież specjalnie utworzony zespół, składający się ponoć z najwybitniejszych prokuratorów, jakimi dysponuje obecnie polskie państwo. To w znacznej mierze ludzie awansowani przez obecną władzę" – zauważył.

