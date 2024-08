"Opamiętajcie się". Drewnicki przerwał milczenie, zaapelował do polityków PiS

Nową szefową krakowskich struktur PiS została małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Zdaniem byłej premier Beaty Szydło "to nie może być prawda".

"Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego" – stwierdziła we wpisie zamieszczonym na portalu X. Według niej Drewnicki to dla krakowskiego PiS "symbol i super szef struktur". "A przede wszystkim to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali" – napisała Szydło.

Drewnicki: Nie niszczcie ludzi

Sprawę komentuje teraz sam Drewnicki. Polityk podkreśla, że po "niespodziewanym odwołaniu" z funkcji szefa PiS w Krakowie postanowił nie krytykować decyzji "w trosce o nasze środowisko" i przyjmuje ją ze spokojem.

Ma jednak żal do partyjnych kolegów, którzy zaczęli go krytykować. "Najpierw zostałem w nieoficjalnym komentarzu w Interii oczerniony, a dzisiaj dowiaduje się, że rozpowiadane są plotki, że odchodzę z Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko oczywiście jest kłamstwem. Mam apel do tych ludzi – opamiętajcie się, nie niszczcie ludzi, naszej partii i zachowajcie klasę" – napisał polityk.

Ludzie Beaty Szydło są wycinani

Jak donosie portal Interia, cała sprawa sięga jednak sporu o obsadę zarządu sejmiku. Jarosław Kaczyński forsował posła, Łukasza Kmitę, podczas gdy radni kojarzeni z Beatą Szydło chcieli Witolda Kozłowskiego. Po tygodniach konfliktu marszałkiem został Łukasz Smółka (również kojarzony ze środowiskiem byłej premier). Te wypadki powszechnie odczytano jako uderzenie w autorytet Kaczyńskiego.

– Prezes nie może przeboleć, że został tak potraktowany. Cały czas jest obrażony na Beatę i uważa, że jest współodpowiedzialna za to, co się stało, choć ona wiele razy tłumaczyła, że w pewnym momencie nie miała już wpływu na "swoich" radnych – mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Interią.

Politycy PiS przyznają w anonimowych rozmowach, że prezes bierze teraz odwet na byłej premier, a ofiarami tych rozrachunków są ludzie kojarzeni z Beatą Szydło.

