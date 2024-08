Strzały przy beczce prochu

Nie ma wątpliwości: dojdzie do kolejnego odwetu. Odpowiedzieć Izraelowi muszą nie tylko Hamas i Hezbollah, lecz także władze w Teheranie, które przez izraelskie uderzenie zostały bardzo poważnie upokorzone (zabójstwo Haniji to też policzek dla Chin, Kataru czy rodzin izraelskich zakładników, bo Hanija mógł doprowadzić do ich uwolnienia).