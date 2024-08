Bezczelność Steinmeiera

I nie chodziło mu o przebaczenie za jakieś winy z przeszłości, dokonane przez nazistowski reżim, ale konkretne wskazanie sprawców i strat. Steinmeier zaznaczył, że Armia Krajowa walczyła przeciwko niemieckim okupantom, którzy „popełniali masowe mordy na ludności cywilnej, a po powstaniu niemal całkowicie zniszczyli miasto”. Jest postęp, bo prezydent przyznaje, że działania Niemców to ludobójstwo i ruina Warszawy. A więc można oczekiwać, że przechodząc do współczesności, Steinmeier naturalnie odniesie się do kwestii zadośćuczynienia za – jak sam przyznał – mordy i zniszczenia. Nic podobnego!