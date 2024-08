Już pora na pola

Otóż bardzo cieszę się z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Cieszę się, bo miliony normalnych ludzi na całym świecie ujrzały to, przed czym ostrzegamy od dawna. Jeśli do tej pory rzeczywiście myśleli, że przesadzamy ze „straszeniem” liberalizmem, permisywizmem, ateizmem, kpinami ze świętości, ideologią LGBT i zorganizowanym zamachem na resztki cywilizacji chrześcijańskiej, to przekonali się, że nie ma w tym ani krzty przesady.