Siewiera ujawnia: Prezydent zdecydował ws. mianowania generałów

– Wczoraj w godzinach wieczornych pan prezydent mianował na stopnie generalskie 19 oficerów Wojska Polskiego, zarówno na pierwsze stopnie generalskie, jak i kolejne. Jest to jedna z największych tego typu nominacji w ostatnich latach – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego na antenie telewizji wPolsce.pl.

Jacek Siewiera przekazał, że uroczystość wręczenia nominacji będzie zaplanowana w przededniu Święta Wojska Polskiego.

Kontynuacja i współpraca

Szef BBN był pytany także o to, jak układa się współpraca prezydenta z rządem w zakresie armii.

– Pomimo bardzo turbulentnych niekiedy zdarzeń związanych z kohabitacją, współpracą na linii prezydent-rząd, obszar dotyczący twardego bezpieczeństwa rozumianego jako dbałość o stan sił zbrojnych, ten obszar udaje się utrzymać nie tylko w konsensusie, ale także w kontynuacji postanowień poprzedniego rządu. Zarówno jeśli chodzi o realizację zakupów zbrojeniowych, utrzymanie kolejnych kontraktów negocjowanych przez ministra Mariusza Błaszczaka, jak i rekrutację do wojska. Rekrutację, która w przeciwieństwie do innych krajów Europy, w przypadku Polski liczba zgłaszających się do armii w różnych formach jest satysfakcjonująca, a niekiedy nawet zaskakująca dla działu kadr Wojska Polska. To jedynie potwierdza głębokie przywiązanie do tradycji, wartości, tożsamości narodowej naszych obywateli – wskazał Siewiera.

Komentując zmiany personalne w armii, Jacek Siewiera zaznaczył, że "zarówno zwierzchnik sił zbrojnych, jak i BBN, bacznie obserwują decyzje kadrowe podejmowane przez resort obrony". – W przypadku części tych decyzji, decyzji dot. gen. Głąba, którego kadencja zakończyła się i nie była przedłużana, minister obrony ma pełną swobodę. Te decyzje kadrowe nie wiążą się z bezpośrednim zwolnieniem generałów, ale przeniesieniem ich do bezpośredniej dyspozycji szefa MON – powiedział Jacek Siewiera.

