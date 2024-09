Polska wciąż w zaprzaństwie i kontrrewolucji

W ramach inspekcji obywatelskiej wybraliśmy się do jednej ze szkół podstawowych w naszym sąsiedztwie, iżby na własne oczy przekonać się, czy polska szkoła po 15 października zrobiła ten krok do przodu czy jednak nadal tkwi w minionej epoce, zaprzaństwie i kontrrewolucji. Otósh przede wszystkim przeraża nas uniformizacja polskiej szkoły. Of kors, jasne, my w naszym kolektywie też wszyscy ubieramy się tak samo niezależnie od naszej płci biologicznej, ale to wynika po prostu z tego, iż taka jest moda, za którą chcemy nadążyć.