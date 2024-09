Zdaniem niemałej liczby Amerykanów monument, do którego powstania przyłożył dłuto nasz krajan, Korczak Ziółkowski, powinien zostać uzupełniony o oblicze czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jednak melodia przyszłości. Od kilkunastu lat postument Reagana (na przeciwko gmachu ambasady USA) stoi już za to w Warszawie, a 27 września do kin pomiędzy Odra a Bugiem trafi filmowa biografia polityka. Niedaleka od pomnikowości.