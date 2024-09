"Tak samo robi Łukaszenko, tak samo robi Putin". Semka mocno o Tusku

Wypowiedź Jacka Żakowskiego z programu "Redakcja" TVP Info wywołała burzę w szeregach zwolenników Donalda Tuska. Przypomnijmy, że publicysta "Polityki" stwierdził, że szef rządu zastosował "metodę putinowską" w sferze zarządzania kryzysem powodziowym.

– Pokazało się, po raz kolejny, że mechanizm nie działa. Że musi wejść ten dobry car, przynajmniej tak uważają politycy koalicji rządzącej, żeby ratować sytuację (...) Jaki jest długofalowy skutek czegoś takiego? Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. Nie ma tak, że jak jest powódź w Stanach [Zjednoczonych – przyp. red.], to prezydent siedzi i ruga publicznie urzędników i to jest transmitowane. Tak nie ma w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie – powiedział publicysta.

Semka: Tusk stworzył specyficzny model

Wypowiedź skomentował również publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. Jak przyznał, Żakowskiemu "zdarza się co pewien czas powiedzieć, coś co bulwersuje jego obóz, a co jest odkryciem takich rzeczy, które widzimy na co dzień", dodając, że reakcje na słowa dziennikarza w obozie popierającym Tuska "były bardzo zabawne".

– To jest oczywiście taka uroda naszej sytuacji, że rzeczy które są oczywiste, czasami musi powiedzieć ktoś z tamtego obozu, żeby to zrobiło sławę – powiedział.

Semka zgadza się z Żakowskim, że Tusk wypracował sobie specyficzny model zarządzania, który daje mu pozycję "samca alfa" oraz "dobrego cara", który "jeżeli coś nie działa, to ruga podwładnych. Tak samo robi Łukaszenko, tak samo robi Putin".

– To bardzo charakterystyczne, że ani pan Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz nie są w stanie nawiązać z nim jakiegokolwiek starcia. Są wielkimi niemowami. Tusk może robić wszystko, bo wie, że ma poparcie Brukseli, a jednocześnie ma za sobą ogromną armię elektoratu PO, które w imię hasła „wszystko, byle tylko PiS nie wrócił do władzy”, tak naprawdę pozwala mu na bardzo wiele działań, które w normalnym kraju wpędziłby go w poważne kłopoty – wyjaśnił.

