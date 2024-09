Jaki: W demokracji walczącej biegły bada bez badania

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa otrzymała już opinię biegłego na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Informację o opinii biegłego na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazała w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka. "Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone" – napisała na platformie X. – Ta opinia dzisiaj pozwala nam na to, żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobrę – poinformowała Sroka w TVN24. Zaznaczyła, że opinia biegłych "pozostawia wątpliwości co do wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, czyli tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski i PiS-u dotyczące stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry".

Sam Ziobro podkreśla jednak, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. "Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" – napisał polityk na portalu X. Przypomnijmy, że od miesięcy były szef MS zmaga się z chorobą nowotworową.

Jaki: Najnowocześniejsza metoda

Sprawa wywołała falę komentarzy. "W ramach 'demokracji walczącej' pojawiło się nowe zjawisko. Badanie biegłego nie tylko bez dokumentacji medycznej, ale również bez żadnego badania. To po prostu najnowocześniejsza metoda na świecie. Jeszcze nieopatentowana. Lekarz łączy się z księżycem. Następnie Lord Vader łączy się z Sroką i wydaje opinie. Po drodze opinię konsultuje Trela z Kierwińskim na imprezie strażackiej. I już. Jest" – stwierdza ironicznie europoseł Patryk Jaki, polityk SP.

"W tuskowym matrixie rzeczy, które nie mieszczą się w głowie przyzwoitym ludziom w 'uśmiechniętej Polsce' są codziennością" – zauważa poseł Jan Kanthak, a Michał Woś dodaje: "Tak dramatycznie chcą przykryć chaos, tragedię ludzi i abdykację państwa na zalanych terenach, że zdecydowali się wymyślić nowe cudo w procesie karnym: ZAOCZNĄ opinię biegłego. Bez dostępu do pacjenta i jego dokumentacji medycznej".

