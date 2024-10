Rozpijam pańszczyźnianych chłopów (wódką z tubek)

Ta sprawa i wzmożenie połowy polskich polityków wokół niej – z drugą osobą w państwie, czyli panem marszałkiem Szymonem Hołownią na czele – są tak skrajnie idiotyczne, ale też tak skandaliczne, że parę słów na ten temat trzeba jednak napisać.

Przede wszystkim na walce z rzekomym straszliwym alkoholizmem Polaków łatwo robi się popularkę – tak jak czyni to Jan Śpiewak, rzec można: zawodowy demagog i częsty klient wymiaru sprawiedliwości. Namnożyło się naprawiaczy świata, którzy mają Polaków za głupków niezdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji na własny rachunek i domagają się a to zakazu sprzedaży nocnej alkoholu w danej gminie, a to na stacjach benzynowych, a to zakazu sprzedaży tamże w ogóle, a to ustalenia urzędowej ceny minimalnej na alkohol, a to znów atakują celebrytów za rzekomą nielegalną reklamę alkoholu. Poziom skretynienia na tym punkcie przekracza nawet peerelowski wymiar, choć to wtedy przecież wydano walkę alkoholizmowi (który wówczas faktycznie był problemem).