Thierry Oszołom

Tak, ten sam Breton, który swego czasu odgrażał się Elonowi Muskowi, że jeśli nie ocenzuruje twitterowego wywiadu z Donaldem Trumpem, to Unia „ma narzędzia”, by skutecznie to na nim wymusić. Tym razem Breton wzbudził kontrowersję, nawet skandal, wypowiadając się na temat wewnętrznej sytuacji UE.