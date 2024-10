Morawiecki o migracji: Kto chce pracować, jest w Polsce mile widziany

Były premier twierdzi, że polityka migracyjna państw zachodnich odniosła spektakularną klęskę, a migranci tam często się nie integrują. – Nie możemy dopuścić, żeby w Polsce jakakolwiek władza popełniła podobne błędy – mówił. Morawiecki podkreśla, że Unia Europejska przez 10 lat nie dała rady stworzyć strategii dot. polityki migracyjnej.

– Nie jestem przeciw ludziom innych kultur. Nie przeszkadza mi obcy język, kolor skóry, tradycje. Kto w Polsce chce się rozwijać, pracować i zachowywać się zgodnie z prawem i naszymi zasadami, szanować polską kulturę – jest zawsze mile widziany – mówi Morawiecki.

Dodaje jednak, że jest przeciwko obecnej polityce migracyjnej UE. – Unijna dyrektywa zapowiada zrównanie świadczeń socjalnych dla imigrantów w całej UE. Średnia emerytura w Polsce wynosi ok 3 tys. zł brutto, a teraz imigrant ma dostać 700 euro zasiłku i może darmowe mieszkanie. Niedopuszczalna niesprawiedliwość wobec Polaków. Stop specjalnym benefitom. Za pracę należy się płaca, ale bez specjalnego traktowania i faworyzowania kogokolwiek. Tu chodzi o zasady. Gdyby w Polsce pokazało się 500 tys. Bułgarów albo Szwedów, ale nie po to żeby pracować, to też bym tak samo protestował. Chodzi o to, by Polska była bezpieczna. Musimy mieć kontrolę nad tym, kto wjeżdża do kraju – mówił były premier.

– Rozróżniajmy normalnych pracowników, którzy przyjeżdżają tak, jak zachowują się obywatele polscy, od sztucznie zainstalowanego mechanizmu nielegalnej imigracji – mówi premier.

Migranci w Polsce

Tymczasem jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad i Gfk Polonia prawie połowa migrantów w Polscepracuje poniżej posiadanych kwalifikacji.

"Większość, bo 53 proc. przebadanych przez Randstad osób z zagranicy, które obecnie pracują w naszym kraju deklaruje, że praca, którą wykonywały w kraju ojczystym była zgodna z ich kwalifikacjami. Tymczasem po przyjeździe do Polski, prawie połowa migrantów (48 proc.) pracuje poniżej posiadanych kwalifikacji, a tylko niespełna co piątemu ankietowanemu w tej grupie (18 proc.) udało się znaleźć zatrudnienie odpowiadające poziomowi jego umiejętności. Jedynie 6 proc. pracuje powyżej kwalifikacji" – czytamy w raporcie "Plany Pracodawców".

