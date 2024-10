Tusk zapowiada strategię migracyjną. "Propozycja dla całej UE"

– W Polsce przywiązujemy ogromną wagę do relacji z Czechami, szczególnie w tak trudnym i wymagającym czasie, zarówno dla naszych krajów, jak i dla całej Europy. Dotyczy to sytuacji wojennej w pobliżu naszych granic, presji migracyjnej oraz polityki klimatycznej przyjętej w ostatnich latach przez UE – powiedział premier podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Czech.



– Zawarliśmy silny sojusz, oparty na wspólnych poglądach, w poszukiwaniu drogi do zmiany paradygmatu migracyjnego. Wspólnie musimy przekonać pozostałych partnerów UE i zrobimy to. Zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej oraz zredukowanie nielegalnej migracji do minimum – powiedział Tusk.

Wskazał, że wraz z czeskim premierem, na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, będą "stanowczo stawali przy konieczności przeprowadzenia poważnej debaty dot. migracji". – Nie chodzi o to, żeby kolejne rutynowe, nie zawsze potrzebne, nie zawsze mądre konkluzje pojawiły się na papierze. Chodzi o to, żeby przywódcy państw europejskich na serio przemyśleli wszystkie wady i zalety dotychczasowych rozwiązań, tak żeby skutecznie chronić całą Europę i państwa członkowskie przed falą nielegalnej, coraz częściej organizowanej przez siły zewnętrzne migracji – kontynuował.

Z kolei według Petra Fiali "migracja jest dużym problemem, a działania UE są niewystarczające". – Negatywnie oceniamy kontrole graniczne wprowadzone przez Niemcy – to nie jest dobry i długofalowy instrument do zwalczania nielegalnej migracji. Zaprzecza ideę integracji UE – dodał czeski premier.

Propozycja dla UE

Jednocześnie Donald Tusk ogłosił, że w sobotę przedstawi wieloletnią strategię migracyjną Polski. – To nie będzie tylko program migracyjny i szerzej – nowoczesna polityka migracyjna obliczona na lata – ale będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej – powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

– Wspólnie musimy przekonać innych partnerów w UE i zrobimy to, że zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej imigracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających tylko grupy nielegalnych imigrantów w tę i we w tę w obrębie Europy. Będziemy tu współpracować w wszystkich aspektach – zapowiedział w Pradze.

