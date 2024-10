Niemieckie CDU chce, by KE sfinansowała ogrodzenie na granicach Polski i Grecji

– Oczekuję, że rząd federalny i Komisja Europejska zapewnią, że nie porzucimy państw na granicach zewnętrznych, takich jak Polska i Grecja – powiedział Euractiv Alexander Throm, poseł CDU. – To zadanie dotyczy nas wszystkich. A każdy, kto chce bezpiecznych granic, musi również zaangażować się w umocnienia granic – dodał.

Przypomnijmy, że Berlin wprowadził przepisy, które pozwalają na deportację coraz większej liczby osób ubiegających się o azyl do unijnych krajów, w których migranci zostali po raz pierwsi zarejestrowani. Zazwyczaj są to kraje graniczące z państwami spoza UE, takie jak Grecja, która zwróciła się do Unii Europejskiej o sfinansowanie budowy ogrodzenia na jej zewnętrznej granicy z Turcją.

CDU chce, aby wsparcie Brukseli obejmowało "strukturalną i techniczną ochronę granic, gdy jest to konieczne" – informuje portal euractiv.com

Komisja zasugerowała jednak, że wspólne podejście UE powinno koncentrować się na "inteligentnych rozwiązaniach", takich jak systemy nadzoru, a nie na ogrodzeniach.

Niemcy sceptycznie podchodzą do wspólnego finansowania

"Wspólnie finansowane umocnienia graniczne pozostają kwestią sporną, ponieważ stosunkowo oszczędny lewicowo-centrowy rząd Niemiec odrzucił wcześniej pomysł finansowania ochrony granic przez UE. Jednakże, ponieważ Polska zmaga się z naporem nielegalnej migracji na granicy od strony Białorusi, a państwa bałtyckie postulowały finansowanie przez UE wzmocnienia granic podczas ostatniego szczytu przywódców UE w czerwcu.

Jednakże, według kanclerza Niemiec Olafa Scholza (SPD/S&D), finansowana przez UE ochrona granic oznaczałaby "refinansowanie wysiłków obronnych kraju za pośrednictwem europejskich kanałów finansowych". Scholz wskazał również na europejską agencję ochrony granic Frontex jako istniejące źródło ochrony innej niż obronna.

"Wraz ze wzrostem poparcia CDU dla wspólnego finansowania, presja na Komisję wzrasta. Partia obecnie prowadzi w sondażach, a jej lider, Friedrich Merz, jest na najlepszej drodze do wygrania wyborów kanclerskich w przyszłorocznych wyborach krajowych" – wskazuje euractiv.com.

