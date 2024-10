Dziennikarz zapytał Cenckiewicza, czy Tusk jest agentem. Oto odpowiedź

Miłosz Kłeczek dopytywał historyka o Donalda Tuska oraz związki premiera z niemieckimi służbami. – Tak, jak ja zbadałem przeszłość Donalda Tuska, kontaktując się z instytutem Gaucka i analizując dokumenty Stasi, które dotyczą Tuska, te na temat rzekomego niemieckiego desydenta, który był agentem Stasi, przyjechał do Trójmiasta i przeniknął do środowiska antykomunistycznego, ale Donald Tusk pojawia się tam jako figurant, który ma kontakty z tym niemieckim szpiegiem, ale absolutnie nie został zwerbowany – stwierdził Cenckiewicz.

Historyk podkreślił, że nie ma żadnych dokumentów potwierdzających agenturalną działalność lidera Platformy Obywatelskiej. – Oskarżanie Tuska, że był agentem SB, KGB, jego kolega mi to kiedyś sugerował, czy agentem NRD, to wszystko jest wielkim kłamstwem. Obraźliwym dla niego, ale i dla prawdy. Taki paradoks, że będę go tutaj bronił – mówił Cenckiewicz.

Jednocześnie stwierdził, że uważa iż premier prowadzi politykę proniemiecką. Kłeczek dodał wówczas, że również prorosyjską. – No tak, ale tu jest pytanie, na ile prorosyjskość Donalda Tuska jest wypadkową jego proniemieckiej polityki – mówił.

Kaczyński o Tusku: Niemiecki agent

Przypomnijmy, że niemal rok temu, po głosowaniu nad wyborem Donalda Tuska na premiera doszło do głośnej sceny z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, który z mównicy zaatakował szefa rządu.

– Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem – powiedział Jarosław Kaczyński, zwracając się do Donalda Tuska. W tym momencie Szymon Hołownia zaapelował do prezesa PiS, by opuścił mównicę. – Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński – skomentował marszałek Sejmu.

