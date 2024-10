Kowal: Ukraina w sensie handlowym jest już w Unii

– Pewien etap już przeszliśmy. Od stycznia Ukraina z impetem wchodzi w negocjacje z Unią Europejską – przekonuje poseł KO w rozmowie z Interią. Jego zdaniem Kijów wejdzie też niedługo do NATO.

Dziennikarz zapytał go wówczas, czy ta wizja nie jest zbyt odważna. – Ukraina w pewnym aspekcie znajduje się już w UE – odparł Kowal. – Mają podpisaną tak dobrą umowę o strefie wolnego handlu plus istnieją dodatkowe regulacje związane z wojną. Oni w sensie handlowym w dużym stopniu są już w Unii. Polska, zanim była w UE, nie mogła pomarzyć o takich warunkach – dodał.

Kowal: Pokolenia Polaków na kolanach na Jasną Górę

Kowal przekonuje, że akces Ukrainy do UE opłaci się również Polsce. W jego opinii nasz kraj powinien "złapać jakąś synergię z Ukraińcami", wskazał na przykład "produkcji". – To jest możliwe, można na tym zarobić. Na akcesji Ukrainy Polska zarobi (...). Powinniśmy być już przyszykowani do tego, bo jesteśmy sprawniejsi w działaniu na rynku europejskim – twierdził.

Poseł został też zapytany, czy wejście Ukrainy do UE jest w ogóle możliwe, skoro nadal trwa wojna. Polityk odparł, że to "nic nowego pod słońcem". – Te wszystkie rzeczy były testowane i w NATO, i w Unii. To zależy od polityki, proszę mi wierzyć – dodał rozmówca interii.

Kowal dodał, że Polska przestałaby być "ostatnim państwem Zachodu". – Pokolenia Polaków mogłyby chodzić na kolanach na Jasną Górę i prosić Boga, abyśmy wreszcie nie byli żadnym przymurzem, przedmurzem – dodał.

Ekshumacje jako warunek wejścia Ukrainy do UE?

SW Research sprawdziło w badaniu na zlecenie Rzeczpospolitej, jak Polacy zapatrują się na kwestię uzależnienia ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej od zgody rządu w Kijowie na ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Zadane w sondażu pytanie brzmiało: "Czy warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej powinna być zgoda na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?"

Na tak postawione pytanie "tak" odpowiedziało 52,6 proc. ankietowanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło jedynie 19,6 proc. pytanych. 27,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

