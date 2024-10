Dojrzewamy do nagród Noblessy albo chociaż Nobli

Kochani, po raz kolejny świat żyje rozdaniem Nagród Nobla. Jak co roku też mamy do czynienia z festynem ku czci starszych, białych, heteronormatywnych mężczyzn, którzy – jakoś tak się dziwnie składa – co roku dominują na listach nagrodzonych naukowców.

Czemu tak się dzieje? Wniosek jest prosty. Otósh do Komitetu Noblowskiego wciąż nie dotarły najwidoczniej informacje, jak należałoby przeprocesowywać przyznawanie nagród, iżby stały się one nieco bardziej inkluzywne, wspierały różnorodność etniczną, seksualną, genderową, wyznaniową i dietetyczną.