No jak to, Szymek? Robot jest po to, żeby sam robił. Jak nazwa wskazuje.

A nie można było jakoś skromniej? Bo robot… Sama wiesz, jak to wygląda.

Przez osiem ostatnich lat…

Nie jesteśmy na wiecu. Pytam, bo i tak jakoś się muszę do tego ustosunkować. Jako marszałek.

My z Arkiem dla Polski robimy i nie będziemy się tłumaczyć.

Jak chcesz… Wasza partia, wasz PR, wasze zmartwienie. A ten robot to chociaż dobrze odkurza? Bo właśnie szukam do swojego biura.