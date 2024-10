Popiskuje biedą…

Gajewska przypomniała też sobie, że dostała od męża 40 tys. zł, i dopisała je do oświadczenia majątkowego odręcznie nieco po czasie. Stop. Czy ktoś z państwa zapomniał ostatnio o prezencie z domu albo bilonie do kieszeni z 40 tys. zł od współmałżonka? Stop. Jeśli tak, to proszę zmienić leki i zacząć płacić podatki!