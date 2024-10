Premier podsumował pierwszy rok rządów: Zróbmy wszystko, co w naszej mocy

– Dokładnie rok temu Polacy zdecydowali o rzeczy naprawdę do dzisiaj przecież nas poruszającej i wspaniałej i swoimi głosami, swoją determinacją, nadzwyczajną frekwencją doprowadzili do zmiany przez wiele lat wyczekiwanej przez bardzo dużą część polskiego narodu– stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

– Czasami się spieramy, dzisiaj pewnie też będzie gorąco, ale chyba nie musiałem z nikim z państwa uzgadniać tego jednego słowa: „dziękujemy”. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy czasami długo, długo w nocy stali, żeby zagłosować za lepszą Polską, za tym, co dla nas wszystkich ważne i święte – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Tusk: To nie był łatwy rok

Tusk podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo wyborcze to wielkie zobowiązanie i zaszczyt. – To zestaw pewnych obowiązków. To nie my jesteśmy bohaterami tego dnia, tylko miliony Polek i Polaków. To oni dali nam szansę i my nie możemy jej zmarnować – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Premier przyznał, że "rok nie był łatwy". – Wiem, ile wszyscy włożyliście serca, wysiłku, odwagi w to, co robimy. I też wiem, jak często nasi wyborcy – i nie tylko nasi wyborcy – mówią: „za mało, powoli, kłócicie się”. Wyciągajmy też z tego wnioski i pamiętajcie o pokorze, o tym, że jesteśmy tutaj wyłącznie dla ludzi, a nie dla siebie – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

– Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby drugi rok i kolejne naszych rządów, które są efektem tego wielkiego wysiłku Polek i Polaków, były lepsze, niż ten rok, który minął – zapewnił.

Rok od wyborów. Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Rok po wyborach większość Polaków pozytywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Wskazują jednak, że zbyt wolno realizuje on wyborcze obietnice.

Według najnowszego sondażu rząd Donalda Tuska jest oceniany pozytywnie przez 38,1 proc. ankietowanych. W tej grupie 30 proc. ocenia go "raczej pozytywnie", a 8,1 proc. – "zdecydowanie pozytywnie". Oceny negatywne stanowią z kolei 32,5 proc. wszystkich odpowiedzi (17,1 proc. "raczej negatywnie" i 15,4 proc. "zdecydowanie negatywnie"). Neutralnie do obecnej władzy odnosi się 27,6 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma zaś 1,8 proc. badanych.

Uczestnicy sondażu zostali również poproszeni o ocenę obecnego i byłego premiera. 53,6 proc. pytanych lepiej oceniło Donalda Tuska. Z kolei 36,7 proc. wybrało Mateusza Morawieckiego. 9,6 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Hołownia ocenił koalicję rządzącą

Tymczasem Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, uważa, że koalicja rządząca zasłużyła na dobrą ocenę.

– Ja bym nam wystawił, jako koalicji, jakoś 4 z minusem. Niektórzy komentatorzy rzucili się na mnie, że gdzie z minusem, z plusem, jeszcze bardziej. No nie. Dałbym 4 z minusem, bo widzę, ile roboty jeszcze jest do zrobienia – powiedział na antenie Polsatu News.

Polityk przyznał, że "jest" pewne rozczarowanie, co do nowego rządu. Chodzi o tempo realizacji obietnic wyborczych.

Czytaj też:

Kto jest zadowolony, a kto nie z rządu Tuska. Wyniki sondażu mówią wszystkoCzytaj też:

"Rok kłamstw Tuska". Szydło: Nawet legendarne Jagodno ma dosyć