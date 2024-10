"Szykuj się na przywitanie z kajdankami". Poseł KO grozi Ziobrze

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał stawić się w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą do spraw inwigilacji systemem Pegasus. Polityk nie tylko nie pojawił się na przesłuchaniu, ale także nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Wcześniej rano opublikował w mediach społecznościowych mocny wpis, w którym zwrócił się do premiera Donalda Tuska. Załączył do niego intymne zdjęcia ukazujące trudny proces leczenia choroby nowotworowej, z którą się zmaga.

W związku z niestawiennictwem Ziobry komisja zdecydowała o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie na niego kary grzywny. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na 4 listopada.

Komisja ds. Pegasusa. Zembaczyński o Ziobrze: Przywita się z kajdankami

Na tym jednak komisja nie zamierza zaprzestać. Ze słów jednego z jej członków, posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego wynika, że komisja nie zawaha się i będzie próbowała za wszelką ceną doprowadzić do przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości.

– Zbigniew Ziobro lekceważy opinię publiczną! Zostały mu dwie szanse. Jeśli nie przyjdzie na komisję 4 listopada, a potem nie stawi się znowu w okolicach 18 listopada, to przywita się z kajdankami i policja go doprowadzi na przesłuchanie przed naszą komisję ds. Pegasusa do Sejmu – zapowiedział w rozmowie z "Super Expressem" Zembaczyński.

Ziobro straci immunitet? "To raczej formalność"

Jeśli polityk rzeczywiście nie zjawi się przed komisją w wyznaczonych terminach, ta będzie dążyła do uchylenia mu immunitetu. Wszystko po to, aby możliwe było doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji przez policję.

– Tak więc, panie Ziobro, szykuj się na przywitanie z kajdankami. Oczywiście wcześniej zostanie uruchomiona procedura uchylenia Ziobrze immunitetu, ale to raczej tylko formalność – mówi polityk KO.

