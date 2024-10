Semka o słowach kard. Nycza: Wspaniały prezent dla aktywu obyczajowej rewolucji

Do słów kard. Nycza odniósł się znany aktywista LGBT Bart Staszewski, którego zdaniem wypowiedź duchownego to "zaskakuje wsparcie dla ustawy o związkach partnerskich ze strony polskiego kościoła [pisownia oryg. – red.]".

"Wychodzi na to, że PSL jest bardziej konserwatywne od polskiego kościoła katolickiego" – dodał Staszewski. Sprawę skomentował Piotr Semka.

twitter

"Wspaniały prezent metropolity warszawskiego dla aktywu obyczajowej rewolucji w Polsce. Już służy postępowcom do tezy:»PSL sprzeciwiając się związkom partnerskim jest bardziej prokościelny niż polski Kościół«. Haslo sprytne ale balamutne. Glos jednego liberalnego hierarchy to nie jest stanowisko całego polskiego Episkopatu. Ale lewica będzie grać tą wypowiedzią kardynala Nycza do znudzenia" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Co powiedział kard. Nycz?

W Polsat News kardynał Kazimierz Nycz pytany był o to, Kościół katolicki poprze projekt związków partnerskich zaproponowany przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę. – Myślę, że Kościół najwyżej wyrazi swoją opinię. Nie będzie się wtrącał w prace legislacyjne w parlamencie. Temperatura tej dyskusji w Sejmie pokazuje, że problem nie jest taki prosty – stwierdził.

Jak dodał, chodzi o to, żeby zaakcentować kwestię nieporównywania "związku małżeńskiego, zwłaszcza sakramentalnego, z każdym innym rodzajem związku". – Jeżeli jest krąg ludzi, dla których nawet tzw. kontrakt cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego to za dużo, chcieliby związku łatwiej zawieralnego i rozwiązywalnego, to jakaś tolerancja wobec takich poglądów musi być ze strony Kościoła – powiedział kard. Nycz.

Kapłan stwierdził, że to, iż ludzie coraz częściej nie chcą wiązać się na całe życie to "znak dzisiejszych czasów". – Wszystko jest szybko, wszystko ma być nagle, niespodziewanie, wszystko przesuwa się jak w tym przysłowiowym TikToku – powiedział.

Czytaj też:

Spór koalicji o związki partnerskie. Klimczak: Kotula forsuje projekt na siłęCzytaj też:

Konsternacja po słowach kard. Nycza. Jest oświadczenie