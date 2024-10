Żukowska: Moja partia podjęła już decyzję

Prezes PSL Władysław Kosiniak–Kamysz podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL w Tarnowie zaapelował do polityków koalicji rządzącej o wyłonienie wspólnego kandydata na prezydenta. Propozycja nie spotykała się jednak z zainteresowaniem liderów KO i Lewicy.

Żukowska: Kandydat na przełomie roku

Jak powiedziała Anna Maria Żukowska, propozycja złożona na partyjnej konwencji nie powinna być brana na poważnie. Przyznała, że w łonie koalicji nie była żadnych rozmów na ten temat.

– Nie było takich rozmów, nie ma takiego tematu. Moja partia już podjęła decyzję […], że wystawimy własnego kandydata na prezydenta – powiedziała. Według jej słów, kandydat lewicy zostanie zaprezentowany na przełomie grudnia i stycznia. Sama zaprzecza, że mogłaby wystartować w wyborach.

– Mówiąc uczciwie, nie czuję, że mam format prezydencki. Uważam, że tutaj największe możliwości pozyskiwania elektoratu, występowania najgłośniej z naszym przekazem ma minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – wskazała.

Kto powalczy o prezydenturę

Póki co jedynym oficjalnym kandydatem na prezydenta jest Sławomir Mentzen z Konfederacji. Kandydata PiS mieliśmy poznać 11 listopada, lecz pojawiają się głosy, że nastąpi to dopiero w grudniu. Partia Jarosława Kaczyńskiego ostatecznie zrezygnowała z pomysłu organizacji prawyborów. Koalicja Obywatelska szykuje się do ogłoszenia kandydata 7 grudnia. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski.

W Lewicy wybór będzie prawdopodobnie między Agnieszką Dziemianowicz-Bąk a Magdaleną Biejat. Startu wciąż nie wyklucza marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak podała "Rzeczpospolita", do prezydenckiego wyścigu zgłosi się Marek Jakubiak, polityk i przedsiębiorca. – Decyzję ogłoszę w poniedziałek – powiedział gazecie parlamentarzysta.

Czytaj też:

"Coś jest nie tak". Kwaśniewski: Trzeba powiedzieć prawdęCzytaj też:

Wielka zapowiedź Tuska. Żukowska: Na cholerę wydawać na to pieniądze?