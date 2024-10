Sójka: Pacjenci nie mają zaufania do minister Leszczyny

Wniosek o odwołanie minister zdrowia Izabeli Leszczyny lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej. Według Jarosława Kaczyńskiego, służba zdrowia nie jest w stanie dzisiaj wykonywać swoich obowiązków. Sytuację w niej określił jako dramatyczną.

Polityk tłumaczył, że sytuacja ta jest jednak elementem szerszego zjawiska – kryzysu polskich finansów publicznych. – Trzeba pamiętać, że ten kryzys jest wywołany nie jakimiś obiektywnymi okolicznościami, tylko faktem politycznego przyzwolenia na nadużycia – podkreślił Kaczyński.

Sójka: Leszczyna nie spełniła obietnic

Podczas briefingu głos zabrała też poseł Katarzyna Sójka, były minister zdrowia. – Polscy pacjenci, Polki i Polacy stracili zaufanie do tego rządu, stracili zaufanie do pani minister Leszczyny. Nie mają zaufania do osoby, która odpowiada dzisiaj za ich zdrowie. Domagają się jej dymisji. Pani minister Leszczyna w zasadzie od samego początku prawdopodobnie nie przejmuje się negatywnymi opiniami na temat swojej działalności. Nie przejmuje się swoimi wpadkami, nie przejmuje się przede wszystkim brakiem efektywności swoich działań. Ale również nie przejmuje się absolutnie tym, że w zasadzie nie spełniła swoich obietnic, o których rok temu o tej porze, mniej więcej – mówiła.

– Pani minister Leszczyna mówi, że chce łączyć. Ona nie łączy, ona dzieli. Ona dzieli środowiska medyczne, ale przede wszystkim nie rozmawia. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, natomiast słyszymy z wielu stron, że społeczność w ochronie zdrowia, wiele środowisk, pielęgniarek, lekarzy, ale również innych środowisk około zdrowotnych nie może być wysłuchanych. Pacjenci nie są wysłuchiwani przez Panią minister, a ich uwagi nie są przyjmowane i nie są akceptowane – zarzucała Sójka Leszczynie.

Jej zdaniem "pacjenci nie mają zaufania do pani minister Leszczyny". – Mówią to na wielu spotkaniach, na wielu wizytach, na których z nimi rozmawiam. Dzisiaj mamy dość psucia, mamy dość braku efektywności pracy pani minister i składamy wotum nieufności. Domagamy się jej dymisji – podsumowała polityk PiS.

