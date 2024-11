Zełenski na Święto Niepodległości: Wszystkiego najlepszego Polsko, nasz przyjacielu

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku – dla Polaków data tak symboliczna – to umowny koniec pierwszej wojny światowej. Państwa centralne poniosły klęskę i tego dnia podpisano rozejm w Compiègne. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz mianowała go naczelnym dowódcą wojsk polskich.

Do Polski napływają życzenia od światowych przywódców. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, Polsko, nasz dobry sąsiedzie i przyjacielu!" – zwrócił się do Polaków Wołodymyr Zełenski.

"Dziś ramię w ramię walczymy o naszą wspólną wolność i jesteśmy wdzięczni za wsparcie Polski dla Ukrainy. Oba nasze narody znają prawdziwą wartość niepodległości. Własne, niepodległe państwo to jedyny sposób na zapewnienie naszym obywatelom wolności i bezpieczeństwa. W obliczu wspólnego historycznego wroga musimy zachować naszą siłę i jedność. Przyjaźń zawsze przeważa nad geopolityką. Im silniejsze partnerstwo, tym mniej wyzwań geopolitycznych; nasz region jest tego najlepszym przykładem. Ukraina jest otwarta na rozwój stosunków dobrosąsiedzkich i rozwiązywanie wszystkich dwustronnych kwestii w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Razem zapewnimy wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt obu naszym narodom oraz całej Europie" – wskazał prezydent Ukrainy.

Kolejny Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości tradycyjnie wyruszy o godzinie 14:00 z ronda im. Romana Dmowskiego w centrum stolicy. Uczestnicy zgromadzenia przejdą Alejami Jerozolimskimi w stronę Stadionu Narodowego, gdzie będą przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna.

Miasteczko Niepodległości jest otwarte od godziny 10:00. W Kościele Wszystkich Świętych sprawowana była msza św. w intencji ojczyzny. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi: "Wielkiej Polski moc to my!".

