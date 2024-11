MS: "Reewaluacja" sędziów na przełomie 2025 i 2026 roku

Resort sprawiedliwości chce prześwietlić sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po 2017 roku. Kiedy się to stanie? "Termin jest raczej dość odległy, ponieważ warunkiem rozpoczęcia procesu, który określiłbym raczej jako 'reewaluację', jest najpierw przyjęcie, a następnie wejście w życie nowej ustawy. Z wypowiedzi otoczenia prezydenta, głównie pana Mastalerka, wynika, że prezydent zamierza bronić prawidłowości statusu nieprawidłowo powołanych sędziów i trudno liczyć na to, że podpisze jakąkolwiek ustawę" – mówi w rozmowie z money.pl wiceminister Dariusz Mazur.

Kiedy nowa KRS?

Według wiceszefa MS, aby ustawa została przyjęta, musi zmienić się prezydent: "W naszym przekonaniu ta ustawa jest najtrudniejsza i praca nad nią musi być jak najbardziej staranna i skonsultowana. To jedyna ustawa, co do której planujemy powtórne wystąpienie do Komisji Weneckiej". Mazur zaznacza, że główny spór z Komisją Wenecką "dotyczył wyboru między weryfikacją indywidualną (quasi-postępowanie vettingowe) a powrotem sędziów z mocy ustawy na ostatnio zajmowane legalne stanowiska. Opinia Komisji Weneckiej mówi o pewnego rodzaju kompromisie pomiędzy tymi opcjami".

"Z jednej strony wyklucza ona bowiem unieważnienie z mocy prawa uchwał nieprawidłowo powołanej KRS, wymagając w tym zakresie decyzji sądu lub niezależnego od rządu organu, którego decyzje podlegają kontroli sądowej, z drugiej jednak strony dopuszcza ona możliwość grupowania orzeczników podlegających ocenie" – wyjaśnia wiceminister.

Jak powiedział Dariusz Mazur, proces formowania nowej KRS może rozpocząć się dopiero po przyjęciu ustawy. "Więc faktycznie po objęciu urzędu przez nowego prezydenta, co ma nastąpić w sierpniu przyszłego roku. Planujemy wcześniej prowadzić prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad projektami ustaw niezbędnymi do wszczęcia procedury reewaluacji sędziów, tak, by po wakacjach przyszłego roku mogły one trafić do nowego prezydenta. Biorąc pod uwagę procedurę wyboru przyszłej KRS, która zgodnie z projektem ma się odbywać w powszechnych, transparentnych wyborach z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej, realny termin rozpoczęcia reewaluacji sędziów to przełom 2025 i 2026 roku" – przyznał polityk.

