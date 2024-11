Bodnar wydał wytyczne dla prokuratorów. "Element oczekiwanego sposobu postępowania"

"Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie czynności podejmowanych przez prokuratorów występujących przed Sądem Najwyższym" pojawiły się w środę na stronie Prokuratury Krajowej.

Zgodnie z wytycznymi ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prokuratorzy mają prawo wnioskować o wyłączenie sędziów powołanych do Sądu Najwyższego na wniosek – jak stwierdzono w komunikacie – tzw. neoKRS.

Nowe wytyczne dla prokuratorów

"Wytyczne stanowią reakcję na niejednolitą praktykę prokuratorów biorących udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Najwyższym w zakresie oceny należytej obsady sądu w związku z udziałem w składach orzekających osób powołanych na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r. Mają służyć ukształtowaniu modelu aktywności prokuratorów w tego rodzaju sytuacjach" – czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej.

Celem wytycznych jest "precyzyjne i jasne określenie podstaw prawnych i orzeczniczych uprawniających do badania, czy składy orzekające gwarantują stronom postępowania prawo do bezstronnego i niezależnego sądu", a także wskazanie modelu postępowania prokuratora w sytuacji, gdy prokurator podejmuje inicjatywę w zakresie przeprowadzenia kontroli spełnienia wymogów niezależności i bezstronności przez sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie, bądź przedstawia stanowisko procesowe w odniesieniu do sformułowanych przez strony zarzutów kasacyjnych stanowiących bezwzględną przyczynę odwoławczą w postaci nienależytej obsady sądu albo sam taki zarzut podnosi.

Rzecznik prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła, że wytyczne nie mają charakteru polecenia, lecz "zawierają element oczekiwanego sposobu postępowania przez prokuratorów". Wytyczne nie zastępują ani nie zmieniają obowiązującego prawa. Krajowa Rada Prokuratorów przy prokuratorze generalnym pozytywnie zaopiniowała projekt wytycznych.

Czytaj też:

Sędzia z Iustitii ukarała Ziobrę. "Nawet nie raczyła wysłuchać moich argumentów"Czytaj też:

Komisja Wenecka o neosędziach. Porażka Bodnara i "Iustitii"