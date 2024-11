Sędzia z Iustitii ukarała Ziobrę. "Nawet nie raczyła wysłuchać moich argumentów"

"Sędzia kapturowa Anna Ptaszek ukarała mnie za to, że nie wziąłem udziału w przestępczych działaniach posłów zdelegalizowanej przez TK komisji ds. Pegasusa. Celebrytka TVN, z masą dyscyplinarek, za to od lat zajadle zwalczająca reformy sądownictwa, nawet nie raczyła wysłuchać moich argumentów. Polityczna aktywistka na wniosek partii ominęła inne sprawy i w ekspresowym tempie rozpoznała moją. Może TVN zapyta swoją ulubienicę, ile spraw na jej biurku czeka nierozpoznanych. I jak długo tak leżą. Jak się będzie migać w studiu, zapytajcie w jej wydziale »w trybie« informacji publicznej" – napisał na portalu X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Kiedyś Donald Tusk miał sędziów na telefon, dziś to są już »nasi sędziowie«, jak ostatnio przyznał Rafał Trzaskowski. Ale »wasi« sędziowie mnie nie zastraszą, bo prawa przestrzegam. To u was jest bezprawie" – stwierdził polityk.

Komisja chce przymusowego doprowadzenia Ziobry

Zbigniew Ziobro w poniedziałek nie stawił się na czwarte już wezwanie komisji śledczej ds. Pegasusa. Były minister przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zakres działania sejmowej komisji jest niezgodny z konstytucją.

Ziobro skierował wiadomość do członków komisji ds. Pegasusa. "Posłowie z nieistniejącej komisji ds. Pegasusa już nie będą mogli udawać, że nie wiedzieli o nielegalności swoich działań. Wczoraj wieczorem wysłałem im wyrok TK z 10.09.2024, który usuwa komisję z obiegu prawnego. Cokolwiek robią w imieniu »komisji« jest bezprawne i za to odpowiedzą karnie" – stwierdził polityk.

"A jeśli tylko Sejm powoła zgodnie z prawem komisję ds. Pegasusa – do czego większość sejmową wzywam – bardzo chętnie się przed nią stawię i złożę zeznania. Chciałbym, aby Polacy dowiedzieli się o wszystkich moich działaniach zwiększających ich bezpieczeństwo" – zapewnił Ziobro.

W piątek przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (Trzecia Droga) skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Szymon Hołownia przekaże dokument prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi. Komisja wystąpi do sądu, by zatrzymać i przymusowo doprowadzić Ziobrę na przesłuchanie.

Ziobro ostro o koalicji Tuska: Są gotowi sięgać nawet po przemoc