"Mogę za to pana pozwać". Ostre spięcie między politykami

Obaj politycy byli w piątek gościem "Debaty Dnia" na antenie Polsatu News. Dyskutowano o zatrzymaniu Jacka Sutryka przez CBA. Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę na sekwencję zdarzeń w sprawie prezydenta Wrocławia.

– Pan Sutryk nie należy do ulubieńców politycznych. (...) Więc jest zinstrumentalizowana (PK – red.), to widać. Proszę popatrzeć, jak są organizowane konferencje prasowe prokuratury. Jest konferencja prokuratury, później jest tweet Donalda Tuska, następnie są panowie Szczebra i Joński, znów konferencja prokuratury. To się nie odbywa tak normalnie – stwierdził polityk PiS.

Ostre spięcie polityków

W odpowiedzi Michał Szczerba powiedział, że Bocheński "upraszcza rzeczywistość" i sam ma "sporo za uszami". To nie spodobało się politykowi PiS, który powiedział, aby europoseł PO "uważał na słowa", ponieważ może zostać pozwany. Szczerba odparł, że Bocheński, jako wojewoda łódzki brał udział w otwarciu Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Bocheński zakpił stwierdzając, że jego winą jest to, że brał wtedy udział w konferencji prasowej z ówczesnych ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Zapytał również, dlaczego w takim razie nie wezwał go przed sejmową komisję ds. afery wizowej, której był przewodniczącym.

– Pan tolerował to, że na ulicy Piotrkowskiej po jednej stronie siedział pan w swoim gabinecie wojewody, a po drugiej stronie tej samej ulicy były firmy pośrednictwa, które brały gigantyczne – powiedział Szczerba.

– Pan Szczerba opowiada te historie w taki sposób, żebym nie mógł go pozwać. (...) Ja śledzę pańskie wypowiedzi i panu się kiedyś zdarzy, że wreszcie postawi pan przecinek w taki sposób, że pan będzie się kwalifikował na Kodeks cywilny. (...) Te pańskie opowieści, te pańskie bajki... Jakby pan był dzielnym śledczym i mężczyzną wezwałby pan mnie na komisję i byśmy się skonfrontowali. Panu tej odwagi zabrakło, pan chodzi po studiach telewizyjnych i opowiada niesamowite historie – stwierdził z kolei Bocheński.

Czytaj też:

"Świetnie by się sprawdził". Jabłoński zaskoczył ws. kandydata PiS na prezydentaCzytaj też:

Polityk Platformy Obywatelskiej: Jacek Sutryk nie był osobą z naszego środowiska