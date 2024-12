"Polska potrzebuje tego muzeum". Nawrocki apeluje do rządu

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki w poniedziałek rano złożył kwiaty pod pomnikiem Piety Wołyńskiej w Chełmie. Później szef IPN wystąpił na konferencji prasowej.

– Polska potrzebuje Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej, potrzebuje tego muzeum i tego miejsca, by budować świadomość prawdy o zachowaniu ukraińskich nacjonalistów, ale też nie pozwolić zapomnieć o ponad 120 tys. ofiar. Tych, którzy byli przed nami, Polaków. Ludobójstwo wołyńskie to zbrodnia okrutna, sąsiedzka, która potrzebuje troski i pielęgnowania pamięci – stwierdził Karol Nawrocki.

– Powstanie tego muzeum jest także niezbędne do tego, abyśmy w przyszłości budowali nasze relacje z państwem ukraińskim i abyśmy budowali te relacje na prawdzie – dodał.

Nawrocki apeluje do rządu i ministerstwa

– Obecna władza wykonawcza, premier, rząd nie jest gotowy się spotkać z prezydentem Chełma, z samorządowcami, ale także z działaczami społecznymi, co pokazuje, że ta sprawa, choć tak ważna, nie jest traktowana w sposób, na jaki zasługuje – ocenił Karol Nawrocki.

– Apeluję więc z tego miejsca do premiera, rządu, Ministerstwa Kultury, byście państwo nie zaprzepaścili tej energii społecznej i walki o historyczną prawdę i dali możliwość miastu Chełm na dokończenie inwestycji, która jest tak ważna dla Polski, dla Polaków, dla miasta i naszych relacji z państwem ukraińskim – podkreślił.

Nawrocki mówił także o zakazie propagowania symboli banderowskich. – Wiem, że jest taka inicjatywa w polskim Sejmie. Chciałbym oczywiście w sposób jednoznaczny tę inicjatywę poprzeć, mając nadzieję, że inaczej niż przy tej inwestycji w Chełmie, poselski projekt ustawy stanie się przedmiotem poważnej dyskusji w polskim parlamencie. Nie ma we współczesnej Polsce miejsca na symbole banderowskie, był to nacjonalizm, ideologia, która doprowadziła do śmierci 120 tys. Polaków – oznajmił szef Instytutu Pamięci Narodowej.

– Jeżeli natomiast inicjatywa poselska nie zyska poparcia w parlamencie, to z tego miejsca zapowiadam, że jako prezes IPN, ale także obywatelski kandydat na prezydenta RP, wspólnie z obywatelami przygotujemy obywatelski projekt takiej ustawy – oświadczył Karol Nawrocki.

Ludobójstwo na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

