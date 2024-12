Kierwiński: Ziobro trafi pod Trybunał Stanu

– Zbigniew Ziobro już teraz jest przerażony ze strachu, skoro boi się iść na tę komisję. Przecież człowiek, który nie ma nic do ukrycia, który się nie boi, nie zachowuje się tak panicznie, jak pan Ziobro. On niby kreuje się na takiego szeryfa polskiej polityki, a tak naprawdę jest osobą dość słabą i dość przerażoną w tej kwestii – powiedział Marcin Kierwiński w „Sygnałach dnia” PR1.

Polityk KO stwierdził następnie, że nie ma wątpliwości, iż "sprawiedliwość dopadnie" Zbigniewa Ziobro. Jego zdaniem były minister był jedną z kluczowych postaci, jeśli chodzi o tzw. aferę Pegasusa. – Powinien za to odpowiedzieć, i odpowie, prędzej czy później – zapewniał

Kierwiński zadeklarował, że wszystkie osoby, które w Polsce łamały konstytucyjne prawa, staną przed Trybunałem Stanu.– Warto poczekać z tym wnioskiem do czasu zakończenia prac przez wszystkie komisje śledcze, bo wtedy ten materiał będzie dopiero pełny i pokazujący to, co wyprawiał pan Ziobro. Pan Ziobro prędzej czy później pod Trybunał Stanu trafi – podkreślił.

Komisja ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Oprogramowanie pozwala nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

