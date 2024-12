Kaczyński straci immunitet za zniszczenia wieńca? Kobosko: Po ludzku to dyskusyjna sprawa

W środę sejmowa komisja regulaminowa większością głosów przyjęła wnioski o odebranie immunitetów posłom PiS: Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej. Sprawa ma związek z wydarzeniami z 10 września tego roku, kiedy doszło do przepychanek pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Prezes PiS zniszczył wieniec, składany tam co miesiące przez aktywistę Zbigniewa Komosę. Widniał na nim napis: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!".

Kobosko: Sądzić Kaczyńskiego za wieniec?

Sprawa wywołała falę dyskusji na temat tego, czy posłowie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele powinni być pozbawieni immunitetów, biorąc pod uwagę delikatność i niecodzienność sprawy oraz szkalujące zmarłego prezydenta hasła propagowane przez Komosę. Michał Kobosko, który był pytany o tę sprawę, uważa, że nie.

– Gdybym ja na cmentarzu zobaczył na grobie moich rodziców jakieś obraźliwe treści, tobym po prostu zrobił to, co powinien zrobić każdy odpowiedzialny człowiek – stwierdził polityk Polski 2050, dodając, że gdyby był posłem (Kobosko sprawuje w tej chwili mandat europosła), to wstrzymałby się od głosu w sprawie Kaczyńskiego.

– Rozumiem, że Jarosław Kaczyński będzie teraz świadkiem w sprawie słynnego listu, który wysłał do Ziobry, w którym powiedział: „no, no, no, przestańcie kraść”. […] Tego typu sprawy to są już najpoważniejsze sprawy, bo tu dotykamy największych afer i skandali tego ośmiolecia. W tym momencie zestawienie, położenie na dwóch szalach tych dwóch spraw, no to sorry – mamy dużo większe tematy do rozliczenia – powiedział dalej polityk.

