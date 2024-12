"Teatr i zemsta". Hołownia odpowiada na pretensje Tuska

"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni" – napisał Donald Tusk w środę późno wieczorem. Szef rządu zasugerował, że osoby, które będą opóźniały działania mogą stracić stanowiska. Krytyczny komentarz Tuska to prawdopodobnie uwaga pod adresem Trzeciej Drogi. W środę Ryszard Petru z Polski 2050 zapowiedział, że jego klub zagłosuje przeciw odebraniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za zniszczenie wieńca podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Wcześniej również Szymon Hołownia wyraził wątpliwości co do tego, czy kwestia tak delikatna, jak pamięć o osobach, którego zginęły katastrofie smoleńskiej, powinna być powodem zdejmowania immunitetów – nawet jeśli w świetle prawa zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia przepisów. Lider Polski 2050 wskazał, że to, co się dzieje przed pomnikiem podczas miesięcznic, to są sprawy bardzo delikatne. – Ktoś kto przeżywa żałobę – w sposób, który może ja bym nie przeżywał – ale przeżywa je dłużej, może nie powinien być prowokowany nadmiernie. Może trzeba inaczej patrzeć na jego reakcję. Mam poważne wątpliwości, jak zachować się jako poseł, jako człowiek w głosowaniu nad takim wnioskiem – przyznał Hołownia.

Hołownia: Sprawiedliwość, a nie teatr

Z kolei w czwartek, w odpowiedzi na wpis premiera, marszałek Sejmu napisał: "Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to 'rozliczenia'. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze. Popełnili poważne przestępstwa. Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę".

Wpis Tuska krytycznie oceniła też szefowa klubu Lewicy. "Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?" – pyta wprost Anna Maria Żukowska.

