"Niesamowite, Sejm pracuje". Starcie Hołowni z dziennikarzem

Marszałek odpowiadał na pytania podczas konferencji prasowej. W pewnym momencie doszło do wymiany zdań pomiędzy politykiem a dziennikarzem telewizji wPolsce24.

— Czy nie ma pan wrażenia, że w trakcie kampanii wyborczej Sejm stał się taką maszynką immunitetową? — dopytywał reporter, podkreślając wieczorne godziny głosowań. — Niesamowite, Sejm pracuje — skwitował Szymon Hołownia, pytając, czy rozmówca zgłasza zastrzeżenia co do harmonogramu pracy parlamentu.

Hołownia odpiera zarzuty

Dziennikarz zwrócił uwagę na zbieżność pomiędzy okresem wyborczym a intensywnym rozpatrywaniem spraw immunitetowych. — To, że immunitety idą, to dobrze, że idą. Sejm musi podejmować decyzje w tych sprawach. Nie mam co do tego wątpliwości — stwierdził marszałek.

Hołownia zaznaczył, że posiedzenia Sejmu nie są celowo organizowane w nocy, jednak warto porównać obecne standardy pracy z sytuacją sprzed ostatnich ośmiu lat. — Jeżeli są jakieś osoby, którym przeszkadzają wieczorne godziny głosowań, my staramy się jakoś też specjalnie po nocy nie głosować i Sejmów nie robić, to ja bym poprosił o taki mały research z ich wypowiedziami, co się działo przez ostatnich osiem lat poprzedzających tę kadencję Sejmu, kiedy Sejmy kończyły się o 2-3 w nocy. I wtedy jakoś tego larum nie słyszałem — powiedział.

Hołownia: Sejm funkcjonuje prawidłowo

Zdaniem Hołowni parlament funkcjonuje w standardowym trybie, a rozpatrywanie spraw immunitetowych stanowi jedynie część jego obowiązków. — A to, że po drodze rozpatrzymy dwie czy trzy sprawy immunitetowe, ja uważam, że powinniśmy rozpatrywać nawet więcej, bo jeszcze jest długa kolejka spraw do rozpatrzenia — podkreślił polityk.

Hołownia odrzucił narrację o "maszynce immunitetowej". W jego ocenie obecny Sejm działa w sposób transparentny i uporządkowany. — Rozumiem, że teza o "maszynce immunitetowej" jest seksowna dla niektórych, ale ten Sejm jest maszynką do uchwalania prawa, która wreszcie nie działa na rympał, tylko działa tak, jak powinna działać: na spokojnie, merytorycznie, z konsultacjami społecznymi. I tutaj mojej tezy będę bronił — dodał.

Czytaj też:

"Skamląca chihuahua". Hołownia ostro o MentzenieCzytaj też:

Konfederacja oburzona słowami Hołowni. Zajączkowska-Hernik: Karygodna wypowiedź