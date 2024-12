"Niesprawiedliwe i mącące". Burza po wpisie Tuska

"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni" – napisał Donald Tusk w środę późno wieczorem. Szef rządu zasugerował, że osoby, które będą opóźniały działania mogą stracić stanowiska. Krytyczny komentarz Tuska to prawdopodobnie uwaga pod adresem Trzeciej Drogi. W środę Ryszard Petru z Polski 2050 zapowiedział, że jego klub zagłosuje przeciw odebraniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za zniszczenie wieńca podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Wpis polityka wywołał falę komentarzy i domysłów. "Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?" – pyta wprost przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska uważa, że zamiast rozliczeniami wewnątrzkoalicyjnymi, rządzący powinni zająć się rozwiązaniem problemów Polaków: "Ja bym jednak wolała, żebyście zajmowali się tym, by państwo działało. Wasza wojna zostawia spaloną ziemię i mamy jej po dziurki w nosie! Żyjecie dla siebie w polityce, a wszystko naszym kosztem. I ma pan rację. Rozliczymy was. Już niedługo".

"Wasza polityka podyktowana mściwością i małością rzęzi czystym bezprawiem. Widać nie każdego da się przymusić groźbami do realizacji politycznej zemsty w pogardzie mającej porządek prawny. Przystawki stają ością w gardle? Nie współczuję" – komentuje Tobiasz Bocheński z PiS.

Kaczyński, Czerwińska i Suski bez immunitetów?

Sejmowa komisja regulaminowa większością głosów poparła wnioski Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia trojga posłów PiS: Jarosława Kaczyńskiego, Anity Czerwińskiej i Marka Suskiego. Komisja poparła także uchylenie immunitetu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości w związku z oskarżeniem go o pobicie antypisowskiego aktywisty Zbigniewa Komosy. Wnioski muszą być teraz przegłosowane przez Sejm.

Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 10 września politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele pojawili się na pl. Piłsudskiego w Warszawie, by złożyć kwiaty i wieńce przed pomnikiem smoleńskim. Swój wieniec przyniósł też Zbigniew Komosa. Na tablicy widniał obraźliwy napis: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!". Wywiązała się awantura. Doszło do przepychanek i rękoczynów. W pewnym momencie prezes PiS uderzył Komosę w twarz

Czytaj też:

"Widziałem badania". Morawiecki pytany, dlaczego nie został kandydatem PiS