"Przegina pan", "był w Wermachcie". Suski nie gryzł się w język

W środę sejmowa komisja regulaminowa zajęła się wnioskami o odebranie immunitetów posłom PiS: Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej. Chodzi o wydarzenia sprzed Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i zniszczenie wieńca z obraźliwym napisem, który co miesiąc składa tam Zbigniew Komosa. Na wieńcach umieszczany jest napis o treści: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!".

Sejmowa komisja regulaminowa większością głosów poparła wnioski Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia trojga posłów PiS: Jarosława Kaczyńskiego, Anity Czerwińskiej i Marka Suskiego. Komisja poparła także uchylenie immunitetu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości w związku z oskarżeniem go o pobicie Zbigniewa Komosy. Wnioski muszą być teraz przegłosowane przez Sejm.

Suski: Co by zrobił Tusk?

Posiedzenie komisji przebiegało niezwykle burzliwie. W pewnym momencie Marek Suski postanowił uderzyć w premiera Donalda Tuska. – Co by zrobił Donald Tusk, gdyby na grobie jego dziadka postawiono wieniec z napisem "Współwinny zbrodni 5,5 mln Polaków", bo był w niemieckim Wehrmachcie w czasie II wojny światowej? – pytał Suski. – Przegina pan, naprawdę – zwrócił uwagę przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak.

– Pan jest zbulwersowany tym, co podałem jako przykład. Zgadzam się z panem. To jest bulwersujące (...), to jest hańba, jaką treść miałby ten napis (...). Pewnie Tusk sam poszedłby i zdjął ten napis albo policji kazałby wsadzić do więzienia tych ludzi – skwitował Suski.

