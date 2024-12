Uwiąd Kościoła, który można zatrzymać

Zgodnie z najnowszymi danymi na mszę świętą w każdą niedzielę chodzi 29,02 proc. ochrzczonych. To spadek o 0,5 p. proc. względem roku poprzedniego. Niby niedużo, ale kiedy spojrzy się dalej wstecz – różnica jest już poważna. Jeszcze w 2019 roku na mszę świętą chodziło przeciętnie 36,9 proc. katolików. Poprzez regularne uczestnictwo we mszy, czyli w najbardziej fundamentalny i podstawowy sposób, wiarę katolicką praktykuje dziś zdecydowana mniejszość Polaków. Można szacować, że to nie więcej niż 9 mln osób, być może nawet nieco mniej.