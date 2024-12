Manifest szabelkisty

W połowie listopada grupa ekspertów od bezpieczeństwa i spraw zagranicznych opublikowała list otwarty wzywający do sformowania „koalicji chętnych” składającej się z Kanady i niektórych państw europejskich, do pomocyUkrainie. Polskiemu czytelnikowi list może się wydać częściowo zabawny, bo zaczyna się od apelu, aby „pójść za wezwaniem Donalda Tuska”, a wszystko podlane jest sosem strachu przed drugą kadencją Donalda Trumpa. Jednak treść listu przedstawia dość konkretny program, który mógłby się przyczynić do pokonania Rosji. Po pierwsze, chodzi o zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego.

Po drugie, o konfiskatę mitycznych 300 mld dol. rosyjskich aktywów, które po prawie trzech latach wojny powoli zaczynają zyskiwać status yeti. Po trzecie wreszcie – i to jest najważniejszy i najbardziej ryzykowny element planu – o wprowadzenie na teren zachodniej Ukrainy wojsk koalicji i rozpięcie nad tymi wojskami (a także nad całym terytorium stacjonowania) parasola obronnego.