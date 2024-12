Ujawniono dokument ws. CPK. Nawrocki: Stop postkolonialnemu myśleniu w Polsce

Kilka dni temu prezes Stowarzyszenia "Tak dla CPK" Maciej Wilk opublikował szczegóły dokumentu "Program inwestycyjny CPK Etap II 2024-2032". "Dotarliśmy do nieopublikowanego dokumentu, który stanowi sygnowaną przez Macieja Laska aktualizację programu wieloletniego, przyjętego jeszcze w 2023. Jest FATALNIE" – alarmuje Wilk, ekspert ds. transportu lotniczego, szef "Tak dla CPK".

Wilk zaznacza, że "prawdziwa rzeź niewiniątek" dot. inwestycji okołolotniskowych: Airport City – "zamrożone"; Cargo City – "zamrożone"; Terminale intermodalne – "zamrożone". Budżet na inwestycje rozwojowe maleje z 8.5 mld zł do 783 mln zł.

Nawrocki: Stop postkolonialnemu myśleniu

Do strategicznej inwestycji jaką jest CPK nawiązał Karol Nawrocki w trakcie swego wystąpienia w Białobrzegu.

– Drodzy państwo 31 lat, ze 100 lat w wieku XX byliśmy wolni. Niektórzy wciąż nie chcą zrozumieć, że te 69 lat kolonializmu i zniewolenia nie zabiło w nas ducha wolności i aspiracji. Jestem tutaj dzisiaj z państwem, żeby powiedzieć głośno, że Polska to jest wielka sprawa, a my nie chcemy żyć tak, jak żyje się w postkoloniach. My nie potrzebujemy kolejnych patronów, którzy będą nas prowadzić za rękę, bo nasza historia to ponad 1000 lat. Jesteśmy narodem z aspiracjami, z ambicjami i z wielkimi projektami, które musimy zrealizować, z takimi projektami jak CPK – stwierdził Karol Nawrocki na spotkanie z mieszkańcami Białobrzegów.

Kandydat popierany przez PiS podkreślił, że należy skończyć z myśleniem postkolonialnym w Polsce. – My wiemy, czego dla Polaków chcemy. Wiemy, jakie mamy zobowiązania, jesteśmy przekonani o tym, że stać nas na wielkie inwestycje i CPK, który stanie się kołem zamachowym naszej gospodarki. Który jest też szansą dla nas wszystkich do tego, żeby połączyć Polskę centralną z Polską lokalną z Polską powiatową, bo wszyscy jesteśmy Polakami niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i gdzie funkcjonujemy – mówił szef IPN.

Czytaj też:

Nagły wzrost poparcia dla Nawrockiego. Jest komentarz z obozu TuskaCzytaj też:

Nawrocki: Bezpieczeństwo powinno być wolne od radykalnego dyskursu partyjnego