Wiceszef MON groził Nawrockiemu? "Takie rzeczy działy się na Białorusi"

Prokurator wystawił w czwartek list gończy za byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, co do którego sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Minister sportu Sławomir Nitras (KO) oświadczył, że sztab popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego "w sposób czynny" uczestniczy w ukrywaniu Romanowskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaapelował do Nawrockiego o współpracę z prokuraturą, w celu ujawnienia miejsca pobytu posła PiS.

– Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest pan Nawrocki, powinien zgłosić to organom ścigania – mówił na konferencji Cezary Tomczyk, wiceszef MON. Wówczas dziennikarka obecna na konferencji zwróciła uwagę, że wiceminister chyba się przejęzyczył i chodziło mu o Romanowskiego, nie o Nawrockiego. – No to jeszcze zobaczymy – odparł jedynie Tomczyk z uśmiechem.

Jego słowa wywołały spore poruszenie wśród użytkowników X. "Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to ważne – dwóch członków rządu, w tym wiceminister obrony, groziło dziś kandydatowi na prezydenta aresztowaniem. Ministrowie. Grozili. Aresztowaniem. Takie rzeczy działy się do tej pory na Białorusi i w Rosji. I to nie jest przenośnia" – napisał Radosław Fogiel z PiS.

"Co Pan wyprawia Panie Ministrze" – dopytuje na portalu X prof. Sławomir Cenckiewicz.

– To precedens w historii naszego kraju, by przedstawiciele władzy wykonawczej w ten sposób atakowali kandydata opozycji. Co na to premier Donald Tusk? Brak reakcji mówi sam za siebie… – stwierdził poseł PiS Dariusz Matecki.

"Ta stara ekipa PO, ze Schetyną na czele, jawi się w kontrze do tych twarzy marzących o inteligencji, jak mężowie stanu. Niesamowitą drużynę skompletował Tusk: Nowacka, Myrcha, Nitras, Tomczyk, Budka, Kierwiński. Za starej Platformy nosiliby kawę ministrom i robili za cyrk w TVN" – napisał z kolei historyk prof. Krzysztof Kloc.

