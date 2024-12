Kompromitacja Tomczyka. Polityk KO dał się nabrać na fałszywy profil Nawrockiego

Na Facebooku pojawił się profil "Prezydent Karol Nawrocki 2025", na którym administrator umieścił linki do stron z roznegliżowanymi zdjęciami polskich celebrytek. Stronę szybko podchwycili przeciwnicy kandydata na prezydenta. Jak się okazuje, profil jest fałszywy. Na prowokację dał się jednak nabrać wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

"Konserwatywny kandydat? Nawrocki? Ciekawe!!!! Radek Fogiel, dobra kampania w internecie" – napisał polityk KO. Wcześniej wiceszef MON pisał: "Ciekawą stronę ma Pan Nawrocki… Przejął ją od kolegów z raportu dla Kaczyńskiego czy jest to jeszcze ciekawsza historia?… Zobaczcie sami", oznaczając redakcje portali i stacji telewizyjnych.

Wpis spotkał się z szybką odpowiedzią ze strony PiS.

"Chłopie, to że jesteście kiepscy w internety to wiemy od historii z domeną http://calapolskanaprzod.pl. Ale nie ogarnąć, że to jakaś przypadkowa strona, której admin zmienił sobie nazwę, żeby nabijać lajki na nazwisku kandydata? To mocne nawet jak na Was!" – napisał Radosław Fogiel dołączając do swojego wpisu screeny z profilu o Nawrockim. Wynika z nich, że wcześniej nazywał się on "Fitness Arena", a ostatnia zmiana została dokonana 7 grudnia 2024 roku.

Nawrocki odrabia straty

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich może liczyć Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 36,9 proc. pytanych, co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, przeprowadzonym w drugiej połowie listopada.

Z kolei popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki może liczyć na 30,3 proc. głosów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zanotował tym samym wzrost poparcia aż o 5,8 pkt proc. – podkreśla WP.

