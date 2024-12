Dziennikarz chciał wykpić zdjęcie seniorki z Nawrockim. Dostał odpowiedź

Karol Nawrocki to kandydat obywatelski na prezydenta RP, który uzyskał poparcie PiS. Sondaże pokazują, że prezes IPN powoli zaczyna nadrabiać straty do kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego.

Dziennikarz "Newsweeka" Jacek Gądek opublikował w serwisie X zdjęcie Nawrockiego z seniorką, która jest jego zwolenniczką. Kobieta obejmuje Nawrockiego, oboje się uśmiechają. "Karol Nawrocki cieszy się wielkim powodzeniem w żelaznym elektoracie" – skomentował Gądek, nawiązując do tego, że PiS ma wielu wyborców wśród starszych.

Pod wpisem dziennikarza komentarz zostawiła sama zainteresowana. "Na zdjęciu jestem JA z MOIM PREZYDENTEM. Cytując Mistrza: jeżeli chodzi o dyskusję z Panem Gądkiem, to ja nie mam zamiaru jej podejmować – bo cóż, no... jest coś takiego jak wyższość i niższość" – napisała użytkowniczka "Mamalook", która przedstawia się jako "aktorka, seniorka, warszawianka" oraz sympatyczka Karola Nawrockiego.

"W punkt! Bardzo miło było Panią poznać na X-upie! Serdecznie pozdrawiam i proszę trzymać tak dalej" – odpisał kobiecie poseł PiS Jan Kanthak. Wpis Gądka spotkał się z szeroką krytyką. Zarzuca mu się pogardę wobec seniorów. "O matko… Nie piszcie ludzie pogardliwie o wyborcach. Po obróbce skrawaniem moherowych beretów wiadomym być powinno, że to przeciwskuteczne" – stwierdza Marzena Paczuska. "To miało być śmieszne?"; "Poza pogardą wobec milionów wyborców prawicy salon lewicowo-liberalny ma coś Polakom do zaoferowania?"; "Więcej się po panu spodziewałem, Panie Jacku" – to inne komentarze.

Sondaż prezydencki. Trzaskowski traci, Nawrocki zyskuje

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich może liczyć Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 36,9 proc. pytanych, co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, przeprowadzonym w drugiej połowie listopada.

Z kolei popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki może liczyć na 30,3 proc. głosów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zanotował tym samym wzrost poparcia aż o 5,8 pkt proc. – podkreśla WP.

Na podium znalazłby się też marszałek Sejmu, kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 7,9 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.).

