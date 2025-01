Zełenski stawia na jednego konia

Na pierwszy ogień II To pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy nad Wisłą od długiego czasu. Co przywiodło Wołodymyra Zełenskiego do Polski?

Coraz gorsza dyplomatyczna sytuacja Kijowa. Niemcy pogrążone w politycznym kryzysie porzuciły na czas swojej kampanii wyborczej rolę głównego adwokata Ukrainy. Wśród zachodnich sąsiadów Ukrainy wytworzyła się grupa państw niekryjących dystansu wobec Kijowa – to Węgry, Słowacja, Rumunia, do których niedługo dołączy Austria. Siła wsparcia Paryża i Londynu nie jest jasna. A tego, jaką politykę wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej przyjmie Donald Trump, nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć.